Где в Белгороде ограничат движение транспорта на Рождество

25 Дек. 13:22 2018-12-26T09:26:11+03:00

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В Белгороде во время празднования Рождества Христова ограничат движение транспорта в центральной части города. Здесь пройдет Крестный ход и празднование Рождества. Администрация белгорода приносит свои извинения и прпосит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

7 января 2019 года на Соборной площади пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова. В связи с этим будет ограничена стоянка и остановка транспортных средств.

С 6 января с23:00 и до окончания мероприятия: по ул. Преображенской от ул. Попова до ул. 50-летия Белгородской области; по ул. Попова от ул. Преображенская до ул. Победы; по Гражданскому проспекту от ул. Н. Чумичова до улицы Попова; по Театральному проезду от ул. Победы до проспекта Славы; по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона); по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

7 января 2019 года с 13:00 до окончания мероприятия движение транспорта будет запрещено: по ул. Преображенской от ул. Попова до ул. 50-летия Белгородской области; по ул. Попова от ул. Преображенская до улицы Победы; по Гражданскому проспекту от ул. Н. Чумичова до ул. Попова; по Театральному проезду от ул. Победы до проспекта Славы; по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона); по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Богдана Хмельницкого и ул. Князя Трубецкого.