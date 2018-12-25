2018-12-25T13:09:28+03:00
Общество

Робот расскажет о долгах белгородцев

В Управлении Федеральной службы судебных приставов области ввели систему автодозвона для извещения о задолженности
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: аресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото: аресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Автодозвон должников судебными приставами УФССП России по Белгородской области проводится в автоматическом режиме с использованием системы оповещения «Рупор». Действует эта система не только в Белгороде, но и в районах области.

Робот расскажет о возбуждении исполнительного производства о взыскании задолженности с указанием суммы долга и необходимости погашения задолженности в кратчайшие сроки. Объяснит, что сделать это можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» или обратиться к судебному приставу-исполнителю по месту регистрации.

Новый метод не исключает уже известных способов извещения граждан, но является более мобильным.

Отметим, что белгородцам, получившим на свой телефон оповещение, чтобы избежать дополнительных расходов и применения мер принудительного исполнения, задолженность необходимо оперативно оплатить. Сейчас благодаря современным технологиям это можно сделать, не выходя из дома и не покидая рабочее место. Достаточно зайти на сайт УФССП России по Белгородской области www.r31.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств» либо на сайт «Госуслуги.ru».

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