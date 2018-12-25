В Старом Осколе спасатели вырезали водителя из поврежденного автомобиля с помощью специнструмента
Около двух часов ночи 25 декабря в Службу спасения-112 Старого Оскола поступил звонок о том, что в микрорайоне Буденного произошло столкновение автомобилей «БМВ» и «ВАЗ-2107». Приехавшим спасателям пришлось вырезать водителя ВАЗа с помощью специнструмента.
Оказалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2107» оказался зажат в повреждённом транспортном средстве. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Для ликвидации последствий ДТП привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 6, поисково-спасательная служба города Старый Оскол, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.