2018-12-25T12:00:04+03:00
Общество

В Старом Осколе спасатели вырезали водителя из поврежденного автомобиля с помощью специнструмента

ДТП произошло в микрорайоне Буденного около двух часов ночи
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Около двух часов ночи 25 декабря в Службу спасения-112 Старого Оскола поступил звонок о том, что в микрорайоне Буденного произошло столкновение автомобилей «БМВ» и «ВАЗ-2107». Приехавшим спасателям пришлось вырезать водителя ВАЗа с помощью специнструмента.

Оказалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2107» оказался зажат в повреждённом транспортном средстве. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Для ликвидации последствий ДТП привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 6, поисково-спасательная служба города Старый Оскол, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

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