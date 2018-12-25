2018-12-25T11:54:23+03:00
Общество

Белгородские энергетики зафиксировали в регионе больше 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии

Ущерб от незаконного потребления превысил 25,5 миллионов рублей
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За 11 месяцев 2018 года специалисты Белгородэнерго выявили и пресекли в регионе более 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии общим объемом 9,4 млн кВтч.

Объем бездоговорного потребления электроэнергии рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля, которым произведено подключение, то есть из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода, и за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление. Для потребителей физических лиц стоимость неучтенного потребления, как правило, выливается в сотни тысяч рублей, для юридических – в сотни тысяч или даже миллионы рублей.

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