Студентка Белгородского госуниверситета поборется за титул «Краса Вселенной»

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-25T10:28:55+03:00

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Студентка НИУ «БелГУ» Марина Сергеева поедила своих соперниц и вышла в 1⁄4 финала всероссийского конкурса «Краса Вселенной Россия 2019». Ей 22 года, рост 171 сантиметр. Теперь девушке нужно победить в федеральном этапе.

Пресс-служба конкурса. «Краса Вселенной Россия» сообщает, что этап, который прошла Марина, Сергеева, это часть мирового этапа «Краса Вселенной». Финальный отбор состоится весной 2019 года в Москве. А самую красивую девушку мира выберут будущей осенью.

Отметим, что Марина уже неоднократно побеждала в престижный конкурсах красоты. Жюри оценивает незамужних девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме роста, веса есть и множество других критериев.

Напомним, что в прошлый раз обладательницей титула «Краса Вселенной 2018» стала жительница Липецка Ирина Сорокина, которая теперь работает профессиональной моделью и входит в состав жюри конкурса в 2019 году.