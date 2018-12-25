2018-12-25T10:30:32+03:00
Общество

28-летний житель Белгорода без проблем получил кредит по женскому паспорту

Оплачивать микрозайм мужчина не собирался
Ирина ТАРАСОВА
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28-летний житель Белгорода бел проблем получил кредит по женскому паспорту.28-летний житель Белгорода бел проблем получил кредит по женскому паспорту.Фото: "КП" Архив
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Кредит в размере 8 тысяч рублей получил 28-летний белгородец, предоставив данные чужого, женского(!), паспорта. Оплачивать кредит он не спешил.

О мошенничестве в полицию сообщила 28-летняя жительница Белгорода. Полицейским она рассказала, что за ней числится кредиторская задолженность, о которой она ничего не знает, денег она не брала.

Полицейские без труда установили личность мужчины, который выдал себя за молодую женщину, предоставив данные чужого паспорта. По нему он получил микрозайм в размере 8 тысяч рублей. Теперь белгородцу придется отвечать за обман, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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