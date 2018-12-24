2018-12-24T20:29:50+03:00
Общество

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о сильных снегопадах

По области 25 декабря возможны снегопады и метели, на дорогах – снежные заносы
Ирина ТАРАСОВА
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По области 25 декабря возможны снегопады и метели, на дорогах – снежные заносы.По области 25 декабря возможны снегопады и метели, на дорогах – снежные заносы.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Главное управление МЧС России по Белгородской области приведено в режим «повышенная готовность» в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря облачно. Ночью небольшой снег (до 1 мм), местами умеренный снег (до 4 мм).

Утром и днем 25 декабря возможен сильный (до 19 мм), местами умеренный снег (до 4 мм), в отдельных районах очень сильный снег (до 20 мм); по югу области в отдельных районах выпадет мокрый снег. На дорогах возможно налипание мокрого снега. Утром и днем по области местами будет метель, которая может привести к снежным заносам. Ветер восточный ночью 6-11 м/с; утром и днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в период непогоды лучше воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте; машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев.

Если вы все же находитесь в дороге, следует быть особо осторожным, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. На перекрестках и переходных переходах следует проявлять особую осторожность.

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