2018-12-24T19:31:46+03:00
Общество

Белгородцев призывают быть осторожными с пиротехникой в дни новогодних праздников

В областном центре определены три площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев призывают быть осторожными с пиротехникой в дни новогодних праздников.Белгородцев призывают быть осторожными с пиротехникой в дни новогодних праздников.Фото: "КП" Архив
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Быть осторожными при запуске пиротехники призывают всех белгородцев и гостей города. Определены три площадки для запуска фейерверков: на Музейной площади в районе моста через реку Везелку, на пересечении улицы Есенина и бульвара Юности рядом с домом 45, а также на Михайловском шоссе около дома 34. Определено и время. Так, 31 декабря можно запускать фейерверки с 18 часов до 6 часов 1 января, а 6 января – с 18 часов до 6 часов 7 января.

В МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» настоятельно призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, что покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. Перед тем как приобрести петарду или хлопушку, необходимо убедиться, что товар сертифицирован, внимательно ознакомиться с инструкцией (в ней обязательно должен быть раздел на русском языке). Если русскоязычная информация отсутствует,значит это несертифицированное изделие. Также поводом отказаться от покупки является истекший срок годности, повреждения на упаковке, фитиле и корпусе товара.

Особое внимание следует уделить хранению пиротехники. Запрещено хранить изделия вблизи отопительных приборов, газовых и электрических плит. Во избежание травм нельзя носить петарды, ракеты, взрывные хлопушки в карманах.

Особо следует быть внимательным родителям, которых рекомендуют не доверять детям запуск пиротехники.

В случае возникновения экстремальной ситуации звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу«112».

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