2018-12-24T15:29:07+03:00
Общество

В Белгородском районе водитель без прав попал в ДТП

В результате столкновения двух машин оба водителя доставлены в больницу
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе водитель без прав попал в ДТП.В Белгородском районе водитель без прав попал в ДТП.Фото: "КП" Архив
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Утром на 671-м километре автодороги «Крым» 55-летний водитель за рулём автомобиля «Ниссан Экстрейл» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео», которым управлял 35-летний водитель. Оба водителя попали получили травмы и были гостипализированы. Позже было установлено, что еще в апреле 2017 года виновник аварии был лишен права на управление автомобилем в течение 18 месяцев.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, движение восстановлено. На месте работает следственно-оперативная группа.

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