2018-12-24T14:34:22+03:00
Общество

34-летняя жительница Чернянского района скончалась в больнице от ножевых ранений

Удары ножом она получила во время ссоры с супругом
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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34-летняя жительница Чернянского района скончалась в больнице от ножевых ранений.34-летняя жительница Чернянского района скончалась в больнице от ножевых ранений.Фото: "КП" Архив
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Ссора между супругами, которые проживали в Чернянском районе, произошла из-за злоупотребления спиртным. 36-лений мужчина, находясь под воздействием алкоголя, схватил кухонный нож и нанес своей 34-летней жене удары, в результате которых она скончалась.

Женщина, получив удары в область туловища и руку, успела выбежать на улицу, где ее нашли соседи. Но по дороге в больницу она скончалась.

Новооскольский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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