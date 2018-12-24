34-летняя жительница Чернянского района скончалась в больнице от ножевых ранений
Ссора между супругами, которые проживали в Чернянском районе, произошла из-за злоупотребления спиртным. 36-лений мужчина, находясь под воздействием алкоголя, схватил кухонный нож и нанес своей 34-летней жене удары, в результате которых она скончалась.
Женщина, получив удары в область туловища и руку, успела выбежать на улицу, где ее нашли соседи. Но по дороге в больницу она скончалась.
Новооскольский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.