2018-12-24T13:18:22+03:00
Общество

У коммунальщиков Белгорода новогодних праздников не будет

О готовности городских коммунальных служб к содержанию города в новогодние и рождественские праздники рассказали в мэрии города
Ирина ТАРАСОВА
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У коммунальщиков Белгорода новогодних праздников не будет.У коммунальщиков Белгорода новогодних праздников не будет.Фото: "КП" Архив
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Коммунальщики Белгорода в дни новогодних праздников будут дежурить круглосуточно. В мэрии города рассказали, что в период новогодних и рождественских мероприятий в управляющих компаниях и ТСЖ города будут ежедневно работать более 800 человек – дворников, слесарей, электриков, инженерно-технических работников.

Более того, дворники жилищных организаций будут работать в усиленном режиме. Для ликвидации скользкости на дворовых проездах и пешеходных тротуарах заготовлены необходимые запасы пескосоляной смеси и соли.

Все ресурсоснабжающие организации также будут работать в круглосуточном режиме. Организовано круглосуточное дежурство бригад МУП «Аварийная служба города Белгорода» для своевременного устранения аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных сетях. В МБУ «Управление Белгорблагоустройство» на весь зимний период, в том числе и праздничные дни, организовано круглосуточное дежурство водителей специализированной техники, мастеров и механиков, слесарей и сварщиков для работы по содержанию улично-дорожной сети.

В праздничные дни движение пассажирского транспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня. Всего по городу и пригороду будет курсировать 418 единиц транспорта.

В ночь с 6 на 7 января, когда православные отмечают Рождество Христово, будет организован транспорт для перевозки прихожан от храмов города.

Охрану общественного порядка в дни праздников будут осуществлять 1132 человека личного состава городского УМВД, Росгвардии, муниципальной стражи, управления ГОЧС Белгорода.

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