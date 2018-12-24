2018-12-24T12:06:35+03:00
Общество

Жительница Белгорода преследовала пьяного таксиста

Сознательная белгородка помогла полиции задержать водителя такси, который находился за рулем под градусом
Ирина ТАРАСОВА
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Сознательная белгородка помогла полиции задержать водителя такси, который находился за рулем под градусом.Сознательная белгородка помогла полиции задержать водителя такси, который находился за рулем под градусом.Фото: "КП" Архив
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Задержание пьяного водителя такси произошло в Белгороде на улице Есенина. Женщина-водитель удерживала в поле своего внимания таксиста, пока не приехали сотрудники ГИБДД.

Как выяснилось позже, в машине женщины-водителя спустило колесо, и она обратилась за помощью к таксисту. Во время разговора она поняла, что водитель такси сильно пьян. Она сфотографировала номер его машины и позвонила в дежурную часть. Там выяснилось, что кто-то уже сообщал об этом, но назвал неправильный адрес.

Тем временем таксист завел машину и попытался уехать. Женщина последовала за ним. Она не упускала машину из виду до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции.

Свое настойчивое преследование пьяного водителя она объяснила тем, что опасалась, что пьяный водитель может кого-то сбить. В полиции объяснили, чтобы лишить прав за вождение в нетрезвом виде, нужно зафиксировать факт нахождения в заведённой машине в нетрезвом виде. В данном случае оказалось достаточно показаний белгородки, которая видела пьяного таксиста за рулём.

Телефоны дежурной части УГИБДД Белгородской области: (4722) 26-42-30 и (4722) 35-28-11.

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