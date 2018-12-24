Госуслуги поздравляют с Новым годом!

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-24T11:35:10+03:00

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В канун Нового года оформление главной страницы портала госуслуг традиционно обновилось. Праздничное настроение создают веселые снеговики и легкие снежинки.

2018 год стал рекордным по количеству оказанных услуг – почти 56 млн, что более чем на 40% превышает показатель прошлого года. Самой популярной услугой на портале стала возможность проверить пенсионные накопления. Граждане совершили более 15,5 млн запросов в Пенсионный фонд России. Регистрация автотранспорта – на втором месте с результатом почти 9 млн обращений. Свыше 5 млн пользователей подали заявки на прохождение экзамена в ГИБДД. Около 4 млн заявлений отправлено на оформление паспорта гражданина РФ. Кроме того, более 3 млн пользователей оформили регистрацию по месту пребывания или жительства.

Сегодня на портпле зарегистрировано более половины населения страны – свыше 85 млн граждан. Более чем у 60% – 52 млн человек – есть подтвержденная учетная запись, которая дает доступ ко всем услугам и сервисам портала.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».