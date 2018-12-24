2018-12-24T10:36:39+03:00
Общество

Белгороцы могут ожидать снега и морозов под Новый год

Синоптики говорят, что в декабре в России повторится сценарий почти 20-летней давности, когда морозы достигали - 20 градусов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгороцы могут ожидать снега и морозов под Новый год.Белгороцы могут ожидать снега и морозов под Новый год.Фото: "КП" Архив
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Новый год на Белгородчине будет по-настоящему новогодним. Синоптики обещают значительное понижение температуры и снег. В целом по России повторится сценарий 1969 года, когда окончание декабре было довольным морозным – до -20 градусов.

В начале недели в Белгородском регионе сохранится погода предыдущей недели. Столбик термометра покажет днем в понедельник 0 градусов, во вторник +1, ночью температура составит соответственно -4 и -3 градуса. Но уже со среды температура начнет постепенно понижаться. К концу недели, в воскресенье днем будет -13, 31 декабря дневная температура составит -10, ночью упадет до -15 градусов.

С понедельника по пятницы будет идти снег. Снежную погоду обещают и в новогоднюю ночь.

В столичном регионе сохранится снежная погода, так как балканский циклон не уходит далеко от Москвы, он будет располагаться немного южнее столицы. А вот со середины недели начнется понижение температуры воздуха, говорят синоптики.

В российском Гидрометцентре рассказали, что в центральных областях по ночам ожидается минус 11-16, днем - минус 5-10 градусов. Сугробы в средней полосе за неделю вырастут сантиметров на десять.

В Мурманской области и Карелии, а также в Ленинградской и Архангельской областях днем температура составит от 12 до 15 градусов мороза. Холодно на Урале. На юге Уральского округа ночью минус 25-30 градусов, днем минус 19-24 градуса. В соседней с Уралом Западной Сибири по ночам еще холоднее - до минус 40 градусов. В Эвенкии - до минус 55 градусов.

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