С белгородца взыскали штраф за размещение в соцсетях экстремистских материалов

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-24T09:20:52+03:00

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Штраф в размере 1 тысячи рублей был выставлен белгородцу за распространение в социальной сети видеозаписи, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснено, что в случае неуплаты штрафа в добровольный срок, судебные приставы примут меры принудительного характера. В число этих мер входило взыскание денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках. Дополнительно будет взыскан исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей.

Предупреждения судебных приставов оказалось достаточно для того, чтобы белгородец оплатил административный штраф, а документы, подтверждающие оплату направил судебному приставу-исполнителю.