С белгородца взыскали штраф за размещение в соцсетях экстремистских материалов
Штраф в размере 1 тысячи рублей был выставлен белгородцу за распространение в социальной сети видеозаписи, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.
Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснено, что в случае неуплаты штрафа в добровольный срок, судебные приставы примут меры принудительного характера. В число этих мер входило взыскание денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках. Дополнительно будет взыскан исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей.
Предупреждения судебных приставов оказалось достаточно для того, чтобы белгородец оплатил административный штраф, а документы, подтверждающие оплату направил судебному приставу-исполнителю.