Белгородская «Скорая молодёжная помощь» пикетирует передвижной дельфинарий у Сити Мола

СЕГОДНЯ 21:34 2018-12-23T21:37:24+03:00

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В социальных сетях активисты Белгородского отделения группы «Скорая молодежная помощь» призвали неравнодушных белгородцев и гостей города встать на защиту животных, находящихся в передвижном дельфинарии, который открылся у здания Сити Мола. Активисты считают, что животные содержатся в ненадлежащих условиях. Пикет, который они развернули прямо у касс, они намерены проводить до тех пор, пока работает дельфинарий.

Для согласования своих действий пикетчики направили, как и пролагается в таких случаях, соответствующие документы властям города. Белгородцам же предлагают подписать петиции, которые «Молодежка» затем намерена направить депутатам Государственной Думы.

Напомним, что обычная среда, где обитают дельфины, достигает 70-75 метров глубины. В передвижном дельфинарии животные содержатся на глубине 3,5 метров, вода хлорирована. При переезде дельфины сутками находятся в небольших контейнерах.