Из Белгорода возобновят вылеты в Турцию

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-23T17:26:53+03:00

И все же нужен белгородцам берег турецкий

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В турецкий город Даламан из белгородского аэропорта с 5 мая туроператор Anex Tour запустит полетную программу. Белгородцы смогут улететь на курорты Бодрум, Мармарис и Фетхие. Перевозчики решили, что все же берег турецкий довольно привлекателен для белгородцев.

Перевозчиком выступит авиакомпания AZUR air. Улететь на курорты Труции можно будет каждые 10 дней.

Напомним, что в ноябре туроператоры сняли все чартеры из Белгорода по курортным направлениям. Последний рейс в турецкую Анталью отправился 12 ноября. Причина в низкой загрузке и отсутствии спроса.

Впрочем, возможность погреться у белгородцев представится еще в этом году: 30 декабря вылетает борт в Таиланд, а 31-го – в Турцию.