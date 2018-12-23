Из Белгорода возобновят вылеты в Турцию
В турецкий город Даламан из белгородского аэропорта с 5 мая туроператор Anex Tour запустит полетную программу. Белгородцы смогут улететь на курорты Бодрум, Мармарис и Фетхие. Перевозчики решили, что все же берег турецкий довольно привлекателен для белгородцев.
Перевозчиком выступит авиакомпания AZUR air. Улететь на курорты Труции можно будет каждые 10 дней.
Напомним, что в ноябре туроператоры сняли все чартеры из Белгорода по курортным направлениям. Последний рейс в турецкую Анталью отправился 12 ноября. Причина в низкой загрузке и отсутствии спроса.
Впрочем, возможность погреться у белгородцев представится еще в этом году: 30 декабря вылетает борт в Таиланд, а 31-го – в Турцию.