2018-12-23T17:26:53+03:00
Общество

Из Белгорода возобновят вылеты в Турцию

И все же нужен белгородцам берег турецкий
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Из Белгорода возобновят вылеты в Турцию.Из Белгорода возобновят вылеты в Турцию.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В турецкий город Даламан из белгородского аэропорта с 5 мая туроператор Anex Tour запустит полетную программу. Белгородцы смогут улететь на курорты Бодрум, Мармарис и Фетхие. Перевозчики решили, что все же берег турецкий довольно привлекателен для белгородцев.

Перевозчиком выступит авиакомпания AZUR air. Улететь на курорты Труции можно будет каждые 10 дней.

Напомним, что в ноябре туроператоры сняли все чартеры из Белгорода по курортным направлениям. Последний рейс в турецкую Анталью отправился 12 ноября. Причина в низкой загрузке и отсутствии спроса.

Впрочем, возможность погреться у белгородцев представится еще в этом году: 30 декабря вылетает борт в Таиланд, а 31-го – в Турцию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородская «Скорая молодёжная помощь» пикетирует передвижной дельфинарий у Сити Мола
У дачника-белгородца ограбили домик
В Белгороде 22 декабря торжественным парадом Дедов Морозов открыли новогодние праздники
Голод – не тетка: из одного из супермаркетов Белгорода украли мясо
Школа заплатила 110 тысяч рублей белгородской ученице, сломавшей ноги при подготовки к соревнованиям
Белгородская Митрополия, МЧС и ВДПО договорились о сотрудничестве
Белгородские энергетики отмечают профессиональный праздник
Школьница из Волоконовского района стала одной из лучших во Всероссийском конкурсе #ВместеЯрче
В Белгородской области мужчина украл планшет у знакомого во время застолья
В Белгородской области на 1 миллион оштрафовали фирму по переработке биоотходов
В Белгороде при столкновении «Газели» и «Нивы» пострадал девятилетний мальчик
В Белгороде открывается выставка картин семьи Аксеновых и Браковенко
Ирек Зиннуров провел мастер-класс для белгородских ватерполистов
В Чернянском районе по горячим следам задержали троих автоворов
5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ
Губкинец за дачу взятки в особо крупном размере 7 лет проведет в колонии
Как будут выплачиваться белгородцам пенсии в новогодние праздники
Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина
22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя елка Белгорода