У дачника-белгородца ограбили домик
29-летнего вора задержали полицейские
29-летнего вора задержали полицейские, его грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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Заявление в третье отделение полиции Белгорода поступило от 53-летнего дачника-белгородца. Он пожаловался, что когда наведывался в свой дачный дом, обнаружил, что дверной замок сорван, а имущество пропало. 29-летнего вора задержали полицейские.
Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Выяснилось, что он вынес из дачного домика стиральную машину, газовый баллон и бензогенератор. Всего похищенное «потянуло» на 33 тысячи рублей.
Против вора возбуждено уголовное дело. Он может получить наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.