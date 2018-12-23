У дачника-белгородца ограбили домик

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-23T10:47:15+03:00

29-летнего вора задержали полицейские, его грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

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Заявление в третье отделение полиции Белгорода поступило от 53-летнего дачника-белгородца. Он пожаловался, что когда наведывался в свой дачный дом, обнаружил, что дверной замок сорван, а имущество пропало. 29-летнего вора задержали полицейские.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Выяснилось, что он вынес из дачного домика стиральную машину, газовый баллон и бензогенератор. Всего похищенное «потянуло» на 33 тысячи рублей.

Против вора возбуждено уголовное дело. Он может получить наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.