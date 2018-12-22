СЕГОДНЯ 18:49 2018-12-22T18:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Как и было заявлено, 22 декабря в 15.00 по Гражданскому проспекту Белгорода прошел 17-й парад Дедов Морозов. В этом празднике также приняли участие Снегурочки и множество других сказочных и мультяшных персонажей.

В Белгороде 22 декабря торжественным парадом Дедов Морозов открыли новогодние праздники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Праздничная колонна из 95 пар собралась, загодя возвещая о своем приходе. На Свято-Троицком бульваре звучали горны, на улице Попова играла гармонь, в парке Победы дудели трубы, принаряженные по случаю открытия центральной елки горожане спешили стать свидетелями праздничного шествия главных персонажей Нового года.

Все собрались на Соборной площади, где водили хоровод вокруг елки. Хоровод и вправду получился рекордным по количество участников. Когда же к центральному входу театра имени Шепкина пригласили все пары Дедов Морозов и Снегурочек, началась концертно-развлекательная программа. Ее открыл сводный хор Дедов Морозов, задав тон всему торжеству.

В Белгороде 22 декабря торжественным парадом Дедов Морозов открыли новогодние праздники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

В это же время на площади танцевали и пели все, у кого было такое желание, кто-то согревался горячим чаем в торговых павильонах. Ярмарочных павильонов в этом году множество, так что больших очередей не наблюдалось. Кто-то спешит опробовать лед на катке, прокатиться под звездным небом из тысячи горящие цветных огней, а малыши с визгом катались с горок. Их в этом году две: побольше и поменьше, чтобы и совсем маленьким белгородцам можно было почувствовать себя настоящим саночником.

В Белгороде 22 декабря торжественным парадом Дедов Морозов открыли новогодние праздники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде 22 декабря торжественным парадом Дедов Морозов открыли новогодние праздники.Фото: Ирина ТАРАСОВА

И, конечно, всюду спешили сфотографироваться на память, ведь скоро-скоро старому году все мы скажем: «Прощай!»