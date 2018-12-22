СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-22T14:10:53+03:00

Голод – не тетка: из одного из супермаркетов Белгорода украли мясо. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Голод – не тетка. Это популярное в народе выражение подтвердила недавняя кража мяса из одного из супермаркетов Белгорода. Парень, которого задержала полиция, признался, что украденное мясо, которое потянуло на 4500 рублей, съел.

Вначале сотрудники супермаркета пытались остановить злоумышленника сами, но он успел скрыться. После обращения в полиция была установлена личность похитителя. Им оказался 22-летний житель Белгорода. Он не пытался отпираться и признался в воровстве, сообщает пресс-службае УМВД России по Белгородской области. Теперь похитителю грозит срок лишения свободы до 4 лет.