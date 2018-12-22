2018-12-22T14:10:53+03:00
Общество

Голод – не тетка: из одного из супермаркетов Белгорода украли мясо

Похищенное на 4.500 рублей мясо просто съели
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Голод – не тетка: из одного из супермаркетов Белгорода украли мясо.Голод – не тетка: из одного из супермаркетов Белгорода украли мясо.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Голод – не тетка. Это популярное в народе выражение подтвердила недавняя кража мяса из одного из супермаркетов Белгорода. Парень, которого задержала полиция, признался, что украденное мясо, которое потянуло на 4500 рублей, съел.

Вначале сотрудники супермаркета пытались остановить злоумышленника сами, но он успел скрыться. После обращения в полиция была установлена личность похитителя. Им оказался 22-летний житель Белгорода. Он не пытался отпираться и признался в воровстве, сообщает пресс-службае УМВД России по Белгородской области. Теперь похитителю грозит срок лишения свободы до 4 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде 22 декабря торжественным парадом Дедов Морозов открыли новогодние праздники
Школа заплатила 110 тысяч рублей белгородской ученице, сломавшей ноги при подготовки к соревнованиям
Белгородская Митрополия, МЧС и ВДПО договорились о сотрудничестве
Белгородские энергетики отмечают профессиональный праздник
Школьница из Волоконовского района стала одной из лучших во Всероссийском конкурсе #ВместеЯрче
В Белгородской области мужчина украл планшет у знакомого во время застолья
В Белгородской области на 1 миллион оштрафовали фирму по переработке биоотходов
В Белгороде при столкновении «Газели» и «Нивы» пострадал девятилетний мальчик
В Белгороде открывается выставка картин семьи Аксеновых и Браковенко
Ирек Зиннуров провел мастер-класс для белгородских ватерполистов
В Чернянском районе по горячим следам задержали троих автоворов
5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ
Губкинец за дачу взятки в особо крупном размере 7 лет проведет в колонии
Как будут выплачиваться белгородцам пенсии в новогодние праздники
Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина
22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя елка Белгорода