Школа заплатила 110 тысяч рублей белгородской ученице, сломавшей ноги при подготовки к соревнованиям

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-22T09:55:06+03:00

Школа заплатила 110 тысяч рублей белгородской ученице, сломавшей ноги во время подготовки к соревнованиям. Фото: "КП" Архив

Девочка пострадала во время подготовки к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту

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Белгородская школьница пострадала во время подготовки к городским соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Случилось это еще в ноябре 2016 года. Но мать девочки посчитала, что школа виновата и обратилась в суд. В результате девочке выплачено 110 тысяч рублей компенсации.

Девочка тогда вместе с другими школьниками готовилась к соревнованиям. И одним из заданий был спуск по пожарному рукаву с высоты 4 метра. Вот тогда-то 6-классница и сломала обе ноги.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что здоровью школьницы нанесен тяжелый вред. В течение года девочка находилась на домашнем обучении.

Суд, куда обратилась мама пострадавшей, пришел к выводу, что школа не выполнила своих обязательств, преподаватели не сумели обеспечить безопасность при выполнении травмоопасных упражнений.

В школе не отрицали своей вины и привлекли к дисциплинарной ответственности виновных в происшествии. Во время лечения девочки, ее реабилитации школа всячески помогала. Процесс выздоровления прошел успешно и не повлек тяжелых последствий.

Тем не менее, суд постановил взыскать в пользу пострадавшей 110 тысяч рублей за моральный вред.