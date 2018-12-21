2018-12-21T18:17:42+03:00
Общество

Белгородская Митрополия, МЧС и ВДПО договорились о сотрудничестве

В Чернянском районе возле Холковского монастыря состоялось подписание трехстороннего соглашения
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Хотя сотрудничество ведется уже давно, документ предполагает организацию качественной совместной работы более высокого уровня, в том числе в условиях, связанных со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и другими событиями, которые наносят ущерб жизни и здоровью граждан, сообщают в пресс-службе областного управления МЧС.

В документе говорится, что священнослужители готовы оказывать духовную помощь пострадавшим, проводить разъяснительную и образовательную работу в сфере пожарной безопасности среди населения, принимать участие в учениях и семинарах по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации. Со своей стороны, МЧС и ВДПО будут оказывать содействие в создании и развитии подразделений добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.

пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В день подписания соглашения в Свято-Троицком мужскомХолковском монастыре впервые в регионе заступила на дежурство добровольная пожарная дружина, созданная из числа священнослужителей. Чтобы сделать ее работу эффективной в случае ЧС, дружине был передан мобильный пост пожаротушения.

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