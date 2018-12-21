Белгородские энергетики отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-21T16:57:37+03:00

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Для Белгородэнерго этот год стал знаковым. В декабре между правительством региона и МРСК Центра подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса области, утверждена стратегия и дорожная карта цифровой трансформации электросетей региона. Перед энергетиками поставлена масштабная задача достичь в течение трех лет 100%-ой автоматизации и телемеханизации распределительных сетей, питающих социально значимых потребителей, в полном объеме модернизировать устройства телемеханики на подстанциях 35-110 кВ, оснастить линии 110 кВ специальными устройствами определения мест повреждения, оборудовать интеллектуальными приборами учета 100% трансформаторных подстанций, полностью автоматизировать управление наружным освещением Белгорода. Результатом такой массированной цифровой трансформации сетей станет повышение надежности электроснабжения потребителей, а значит, качества жизни белгородцев.

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