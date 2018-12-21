Школьница из Волоконовского района стала одной из лучших во Всероссийском конкурсе #ВместеЯрче

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-21T15:28:06+03:00

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Калерия Маслова, ученица четвертого класса Фощеватовской средней школы Волоконовского района, стала призером Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче, прошедшего в рамках одноименного фестиваля энергосбережения. Награду школьнице сегодня, в канун Дня энергетика, вручил главный инженер Волоконовского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Александр Тимошевский.

Конкурс проходил в трех возрастных категориях по разным тематическим направлениям. Учащиеся 9-11 классов соревновались в творческих проектах, 5-9 классов – в сочинении и эссе, ученики младших классов – в конкурсе рисунков и плакатов на тему: «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Работа Калерии «Экономя электроэнергию, оберегаем природу» вошла в пятерку лучших сначала на региональном уровне, а впоследствии стала призером на всероссийском. Участие в конкурсе приняли 4 129 школьников из 62 регионов России.

Лауреаты конкурса имеют преимущественное право принять участие в тематических сменах, проводимых при поддержке Минэнерго России в летнее время в ведущих детских центрах страны ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Океан».

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче организован при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России (Минпросвещения России), ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», НИУ «Московский энергетический институт» и Программы развития ООН. Он направлен на популяризацию энергосбережения и повышение престижа профессии энергетика, в том числе привлечение в отрасль талантливых школьников.