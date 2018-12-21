В Белгородской области мужчина украл планшет у знакомого во время застолья

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-21T15:15:21+03:00

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

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В губкинский отдел полиции обратился 39-летний житель одного из сел. Мужчина рассказал, что у него похитили планшет за 8 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД по региону, правоохранители подозреваемым оказался 33-летний житель Старого Оскола.

Выяснилось, что оскольчанин приехал на свой дачный участок, расположенный в Губкинском городском округе, там он встретил своего знакомого. Приятели устроили застолье. Во время распития спиртного подозреваемый похитил планшет. Сейчас силовики изъяли технику, вскоре ее вернут владельцу. Также в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статеь "Кража". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.