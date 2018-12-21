В Белгородской области на 1 миллион оштрафовали фирму по переработке биоотходов

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-21T13:02:07+03:00

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Прокуратура Прохоровского района возбудила административное дело по статье незаконное вознаграждение от имени юридического лица в отношении ЗАО «Русские протеины».

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, летом текущего года Александра Л. осудили на четыре года колонии строгого режима за получние взятки в крупном размере, а также за превышение полномочий. Также мужчину оштрафовали на 650 тысяч рублей. На тот момент Александр Л. занимал руководящую должность в Прохоровской ветстанции и управлении ветеринарии Белгородской области. С мая 2012 по март 2016 мужчина незаконно получил от ЗАО «Русские протеины» более 600 тысяч рублей за занижение количества санитарно-гигиенических исследований кормовой муки животного происхождения. Для осуществления всей этой схемы в компанию фиктивно трудоустроили знакомую Александра Л. На ее счет перечислялись деньги. При этом карту и пин-код от нее женщина передала Логвинову.

В итоге постановлением мирового судьи Прохоровского района ЗАО «Русские протеины» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн руб.