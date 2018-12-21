В Белгороде при столкновении «Газели» и «Нивы» пострадал девятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-21T11:39:53+03:00

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Авария случилась накануне в пять часов вечера. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, 52-летний водитель на «Газели» на пересечении улиц Белгородского полка и проспекта Белгородский столкнулся с «Нивой». Машиной управлял 70-летний мужчина. В результате ДТП девятилетний мальчик, пассажир автомоби ВАЗа, получил телесные повреждения, и был доставлен в лечебное учреждение.

Еще одна авария случилась в Белгородском районе. По предварительным данным, в восемь часов вечера на 680 км ФАД М-2 «Крым» 45-летний водитель на «десятке» из-за высокой скорости не справился с управлением и выехал на встречку. Там легковушка столкнулась с автобусом «МАЗ». Им управлял 32-летний мужчина. В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения, его отправили в больницу.