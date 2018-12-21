Ирек Зиннуров провел мастер-класс для белгородских ватерполистов

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-21T10:47:14+03:00

Заслуженный мастер спорта России побывал с рабочим визитом в БГТУ им. В.Г. Шухова

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Программа визита была более чем насыщенной. После встречи с ректором вуза, где обсуждались текущие вопросы развития и поддержки регионального спорта, состоялась экскурсия по университетскому кампусу, с целью знакомства с научной и спортивной инфраструктурой университета.

Позже в бассейне университетского спорткомплекса прославленный спортсмен лично провел уникальный мастер-класс для вузовской команды ватерполистов.

К слову, Ирек Зиннуров является не только депутатом ГД РФ, но также президентом Фонда развития детского водного поло в городе Казань, вице-президентом Федерации водного поло Республики Татарстан и членом республиканского Олимпийского совета.