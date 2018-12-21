В Белгороде открывается выставка картин семьи Аксеновых и Браковенко

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-21T11:29:14+03:00

Выставка «За творческой звездой» будет работать с 24 декабря 2018 года по 27 января 2019 года

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24 декабря в 16:00 в выставочном зале «Родина» состоится открытие выставки семьи художников Аксёновых и Браковенко «За творческой звездой»! Увидеть картины можно будет до 27 января 2019 года.

На выставке «За творческой звездой», которая приурочена к 65-летию со дня рождения члена Союза художников России Галины Аксёновой, будет представлено более 20 панно Галины Ильиничны, выполненных в лоскутной технике. Посетители также увидят работы членов ее семьи: мужа — Владимира Аксёнова, дочери — Марии Браковенко, членов Союза художников России, а также внучки Ани.

Галина Аксёнова — художник декоративно-прикладного искусства. Работает в технике лоскутного шитья, аппликации. Произведения находятся в Белгородском музее народной культуры, Белгородском областном театре кукол и в частных собраниях России. В 2013 году Галина Ильинична стала лауреатом конкурса на соискание премии в области изобразительного искусства «Прохоровское поле» (триптих «Молитва о России»).