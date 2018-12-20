В Чернянском районе по горячим следам задержали троих автоворов

20 Дек. 17:18 2018-12-20T17:18:48+03:00

Подозреваемым было чуть больше 20, один из них уже имел судимость

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В Чернянском районе по горячим следам удалось задержать троих автоворов. Один уже имел судимость, хотя всем троим было чуть больше 20.

Ограбление произошло 14 декабря. Трое молодых парней присмотрели накануне две «девяносто девятые». Машины они вскрыли, вытащив 7 700 рублей, два аккумулятора, две автомагнитолы, два сабвуфера, четыре усилителя, два накопителя тока, набор ключей и автонасос. Похищенное «потянуло» на 50 тыс. рублей.

Кражу помог раскрыть случай. Автоворы часть украденного оставили дома у одного из сообщников, а с другим «грузом» поехали прокатиться на старенькой «шестерке». Машина сломалась, и они пошли искать эвакуатор. Машину, оставленную без присмотра, заметил местный житель, который позвонил в полицию. Наряд ГИБДД, который прибыл по вызову, застал троих парней в автомобиле. Выяснилось, что у водителя нет прав, а на заднем сидении – краденые вещи.

За езду без прав и страховки составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 2. ст. 12.37 КоАП РФ. По первой грозит штраф до 15 тыс. рублей, по второй – 800.

Похищенное изъяли, теперь за кражу придется отвечать по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» – им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.