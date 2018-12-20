5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ
5 тысяч штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ жительнице района. Ответ чиновника запоздал на три дня.
Пресс-служба прокуратура по Белгородской области сообщает, что одна из жительниц района направила в администрацию обращение. Ее обращение было принято и зарегистрировано 22 августа. Ответ на него женщина получила 25 сентября, хотя, по требованию федерального закона, ответ должен был быть предоставлен в течение 30 дней. Срок рассмотрения обращения не продлевали.
В отношении заместителя главы администрации Белгородского района – руководителя комитета строительства было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Чиновник обязали заплатить 5 тысяч штрафа.