5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ

20 Дек. 15:27 2018-12-20T17:21:59+03:00

Жительница района пожаловалась, что получила ответ на свое обращение через три дня после положенного срока

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5 тысяч штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ жительнице района. Ответ чиновника запоздал на три дня.

Пресс-служба прокуратура по Белгородской области сообщает, что одна из жительниц района направила в администрацию обращение. Ее обращение было принято и зарегистрировано 22 августа. Ответ на него женщина получила 25 сентября, хотя, по требованию федерального закона, ответ должен был быть предоставлен в течение 30 дней. Срок рассмотрения обращения не продлевали.

В отношении заместителя главы администрации Белгородского района – руководителя комитета строительства было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Чиновник обязали заплатить 5 тысяч штрафа.