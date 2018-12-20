Губкинец за дачу взятки в особо крупном размере 7 лет проведет в колонии

20 Дек. 14:44 2018-12-20T14:44:50+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли коррупционную деятельность жителя Губкина, который причастен к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России («Дача взятки в особо крупном размере).

Сотрудники УФСБ выяснили, что губкинец, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял деятельность, связанную с организацией грузоперевозок. Он знал о правилах перевозки тяжеловесных грузов и что их нарушение влечёт административную ответственность и штрафные санкции. При этом предприниматель, контактируя с должностным лицом Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, передал взятку, чтобы беспрепятственно проезжать с грузом, превышающим допустимые нормы.

Кроме того, губкинец обязался ежемесячно перечислять сотруднику ведомства денежные средства за каждый автомобиль на банковскую карту. В целом взяткодатель лично передал должностному лицу 970 тысяч рублей.

Белгородец свою вину признал полностью. Он будет отбывать наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.