2018-12-20T13:22:05+03:00
Общество

Как будут выплачиваться пенсии в новогодние праздники

Более 6,5 миллиардов рублей в конце декабря будут перечислены организациям, осуществляющим доставку пенсий
Ирина ТАРАСОВА
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Как будут выплачиваться пенсии в новогодние праздники.Как будут выплачиваться пенсии в новогодние праздники.Фото: "КП" Архив
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Отделение ПФР по Белгородской области сообщает: средства для январских пенсий заблаговременно уже в декабре будут направлены в организации, осуществляющие доставку и выплату пенсий. В конце декабря более 6,5 миллиардов рублей, предназначенные для выплаты пенсий в первые 15 дней января, будут перечислены.

Изменения сроков доставки пенсий и прочих социальных и ежемесячных выплат в Белгородском регионе коснутся тех граждан, которые получают выплаты через кредитные учреждения. В конце декабря пенсионные выплаты поступят тем гражданам, чьи даты доставки пенсий приходятся на первые пятнадцать дней января 2019 года. Белгородцам, получающим выплаты по линии ПФР после 15 января 2019 года, полагающиеся им суммы поступят на счета в установленные сроки без изменений.

Жителям региона, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий за декабрь завершится 23 декабря. Выплата пенсии за январь в почтовых отделениях начинается с 3 января. Для граждан, у которых день доставки (выплаты) выпадает на нерабочий или праздничный день, пенсия будет выплачена досрочно. Например, 5 января можно будет получить пенсию за 5, 6 и 7 января.

Подчеркнем, что все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индексации с 1 января в размере 7,05%.

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