Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина

20 Дек. 12:31 2018-12-20T12:31:08+03:00

Очевидцы трагедии сообщили, что человек просто шел по пешеходной дорожке, а затем упал

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В районе городской администрации на Гражданском проспекте в среду, 19 декабря, произошла трагедия. Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, они увидели, как мужчина шел по тротуару, а затем внезапно упал. Мужчина скончался на месте.

Как рассказывают очевидцы, прохожие поспешили к упавшему человеку, пытались помочь ему, вызвали скорую медицинскую помощь. Неотложка и медицинская команда приехали быстро. Но, к сожалению, помочь медики мужчине уже ничем не могли.

К месту происшествия выехали следователи. Причина смерти мужчины назовут после вскрытия.