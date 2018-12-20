Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина
Очевидцы трагедии сообщили, что человек просто шел по пешеходной дорожке, а затем упал
Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина.Фото: "КП" Архив
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В районе городской администрации на Гражданском проспекте в среду, 19 декабря, произошла трагедия. Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, они увидели, как мужчина шел по тротуару, а затем внезапно упал. Мужчина скончался на месте.
Как рассказывают очевидцы, прохожие поспешили к упавшему человеку, пытались помочь ему, вызвали скорую медицинскую помощь. Неотложка и медицинская команда приехали быстро. Но, к сожалению, помочь медики мужчине уже ничем не могли.
К месту происшествия выехали следователи. Причина смерти мужчины назовут после вскрытия.