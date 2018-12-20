22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя елка Белгорода

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-20T11:37:47+03:00

В эту субботу в областном центре будет дан старт новогодним праздникам

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В субботу, 22 декабря, в Белгороде будет дан старт новогодним праздникам. Первым в их череде станет парад Дедов Морозов, который проводится уже в 17-й раз.

В театрализованном шествии примут участие 95 пар Дедов Морозов и Снегурочек. В 15.00 они вместе с другими сказочными персонажами пройдут торжественным маршем по Гражданскому проспекту к Соборной площади. На площади в 16:00 после хоровода вокруг главной елки вместе с белгородцами, которых приглашают на открытие новогодней елки, на ней зажгут огни и объявят о старте новогодних праздников.

Ожидается, что на мероприятии также объявят победителей смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек. Затем белгородцев пригласят на дискотеку, которая продлится до 19:00. В это же время на площади откроются ярмарочные павильоны, можно будет покататься на катке, который сильно преобразился в этом году: его украшает «звездное небо».

У ели высотою в 35 метров, которую закончили монтировать и украшать на днях, разместились светящиеся фигуры в виде фонтана, кареты, шара, лепестков.