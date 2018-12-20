Женщину и ребенка, которые пропали из села Тюрино Шебекинского района, нашли в реке

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-20T10:37:56+03:00

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Под мостом у Кашарского проезда 19 декабря обнаружено вмерзшее в лед тело женщины. 32-летняя жительница села Тюрино Шебекинского района пропала 18 декабря, о чем писала «Комсомолка». Возбуждено дело о доведении до самоубийства.

На месте, где обнаружены тела погибших, работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что 32-летняя женщина ушла из дома, поссорившись с матерью. О том, что между женщинами произошла ссора, в полицию Шебекинского района сообщила мать погибшей. Она рассказала, что ее дочь после ссоры ушла из дома, взяв с собой 10-месячного сына и дорожную сумку.

В этой сумке и нашли тело ребенка. Мальчик скончался из-за синдрома внезапной смерти. Причина смерти его матери – утопление. Работают специалисты, которые установят все причины трагедии. Ведутся экспертизы, изучается личность погибшей. Уже опрошены родственники и знакомые молодой женщины.