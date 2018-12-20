Белгородцы подрались из-за парковочного места

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-20T10:01:26+03:00

О произошедшем конфликте сообщили сотрудники медучреждения, когда к ним обратился мужчина с травмой головы

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С травмой головы в одно из медучреждений Белгорода обратился мужчина. Он рассказал, что упал после того, как его ударил прямо в лицо на парковке незнакомец. Сотрудники медучреждения сообщили о произошедшем в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, в ходе разбирательств выяснилось, что повреждение головы 35-летний белгородец получил в ходе конфликта с 31-летним мужчиной. Причиной конфликта стало парковочное место.

Мужчины поссорились, и потерпевший получил удар кулаком в лицо. Не ожидая такого, он упал и ударился головой об асфальтовое полотно. Его обидчик испугался и предложил мужчине помощь. Но тот от помощи отказался.

Спустя несколько дней он обратился в больницу, выяснмилось, что его здоровью нанесен тяжелый вред. Против обидчика возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч.1 ст. 118 УК РФ). Максимальные санкции, предусмотренные статьёй, – лишение свободы до 3 лет.