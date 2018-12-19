Где в Белгородском регионе оборудованы площадки для запуска новогодней пиротехники

19 Дек. 18:24 2018-12-19T18:24:54+03:00

Всего в 22 муниципальных образованиях определены 29 площадок, которые вмещают 7275 человек

Изменить размер текста: A A

В преддверии новогодних праздников на территории Белгородского региона органами местного самоуправления определены и оборудованы 29 площадок для использования пиротехники общей вместимостью 7275 человек в 22 муниципальных образованиях.

Накануне сотрудники управления надзорной деятельности области провели пожарно-профилактические обследования 660 объектов задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. Было проверено 24 места хранения и реализации пиротехнических изделий.

Во время этих рейдов инспекторы провели противопожарные инструктажи, разъяснительные беседы, консультации обслуживающего персонала, лиц, ответственных за проведение праздничных мероприятий, а также практические тренировки по эвакуации. По итогам пожарно-профилактических обследований нарушений выявлено не было.

Ознакомиться с местами, где оборудованы площадки для использования пиротехники, можно здесь.