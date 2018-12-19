2018-12-19T17:15:01+03:00
Общество

В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком

Последний раз ее видели во вторник, 18 декабря в селе Тюрино Шебекинского района
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком.В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком.Фото: "КП" Архив
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32-летнюю женщину с маленьким ребенком разыскивают волонтёры регионального отделения «Лиза Алерт». Последний раз Евтодиенко Инну Александровну видели во вторник, 18 декабря.

Молодая женщина ушла из дома в селе Тюрино Шебекинского района около 12:30. Была одета в синее болоньевое пальто, чёрные высокие сапоги, на голове – серая шапка. С собой женщина взяла женскую сумку и чемодан на колёсиках. Волонтеры сообщают, что женщина может находиться в любом регионе страны.

На вид пропавшей женщине лет 30, имеет среднее телосложение, рост 170 см. Из особых примет – родинка на правой стороне носа. Фото женщины здесь.

Всех, кто владеет какой-т информацией о местонахождении женщины, просят сообщить на горячую линию поискового отряда по телефону 8 800 700 54 52 или в полицию – 02, 102.

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