Белгородцы в преддверии Нового года встретятся с королями оперетты

19 Дек. 16:27 2018-12-19T16:27:54+03:00

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21 декабря в Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет новогоднее шоу с участием известнейших артистов музыкального проекта «Короли оперетты». Зрители совершат путешествие в беспечный и наивный, но в то же время бесконечно элегантный и полный шарма мир, где все герои поют и танцуют.

В сопровождении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии ведущие солисты театра «Московская оперетта», постоянный участник программы телеканала «Культура» Максим Катырев (баритон), лауреат международных конкурсов, артист театра и кино Артем Маковский (баритон) и Владислав Кирюхин (тенор), исполнят хиты мировой эстрады и давно полюбившиеся номера из оперетт.

Дирижёр – лауреат международных конкурсов Дмитрий Филатов. Праздничного настроения!