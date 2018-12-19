2018-12-19T16:27:54+03:00
Общество

Белгородцы в преддверии Нового года встретятся с королями оперетты

21 декабря посетителей Белгородской филармонии ждет погружение в беспечный и наивный мир оперетты
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: В Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет новогоднее шоу с участием музыкального проекта «Короли оперетты».Фото: В Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет новогоднее шоу с участием музыкального проекта «Короли оперетты».
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21 декабря в Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет новогоднее шоу с участием известнейших артистов музыкального проекта «Короли оперетты». Зрители совершат путешествие в беспечный и наивный, но в то же время бесконечно элегантный и полный шарма мир, где все герои поют и танцуют.

В сопровождении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии ведущие солисты театра «Московская оперетта», постоянный участник программы телеканала «Культура» Максим Катырев (баритон), лауреат международных конкурсов, артист театра и кино Артем Маковский (баритон) и Владислав Кирюхин (тенор), исполнят хиты мировой эстрады и давно полюбившиеся номера из оперетт.

Дирижёр – лауреат международных конкурсов Дмитрий Филатов. Праздничного настроения!

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