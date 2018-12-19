В белгородском молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» подвели спортивные итоги года

19 Дек. 15:52 2018-12-19T15:52:37+03:00

Фото: управление по связям с общественностью и СМИ НИУ "БелГУ".

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Подведение итогов спортивного года – одна из традиций, давно сложившихся в НИУ «БелГУ». Открывая церемонию, ректор университета Олег Полухин особо подчеркнул, что в этом году студенты завоевали больше чемпионских титулов, поставили больше рекордов, чем в прошлом году.

В подтверждение своих слов Олег Николаевич наградил почётной грамотой университета мужскую сборную команду НИУ «БелГУ» по волейболу. Награду вручили также победителям Универсиады вузов по лыжным гонкам, плаванию, гиревому спорту и армрестлингу. Почетной грамотой ректора НИУ «БелГУ» наградили за активное участие в спортивно-массовой работе студентов факультета физической культуры педагогического института, а также победителей Первого всероссийского фестиваля ГТО. Ректорские грамоты получили и 6ь спортивных активистов Старооскольского филиала НИУ «БелГУ».

Отдельной ректорской награды удостоились лучшие спортсмены НИУ «БелГУ»: студент факультета физической культуры пединститута Рустам Абди Оглы (победитель I всероссийского студенческого фестиваля ГТО); чемпионка России среди студентов по армрестлингу, студентка факультета дошкольного, начального и специального образования пединститута Анжелика Башмина (победитель Кубка мира, двукратный серебряный призёр чемпионата мира, чемпионка России по армрестлингу среди слабовидящих).

На торжественном мероприятии были отмечены наградами преподаватели и тренеры НИУ «БелГУ».