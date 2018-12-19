2018-12-19T13:04:02+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья

Банк УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья всего по двум документам: паспорт у гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему личность (водительское удостоверение/заграничный паспорт/ИНН /СНИЛС)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов. Минимальный размер первоначального взносапо программе – не менее 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, а для других регионов – 4 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет.

Наряду с новой программой, в Банке УРАЛСИБ продолжает действовать ипотека по двум документам для строящегося жилья.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чернянском районе по горячим следам задержали троих автоворов
5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ
Губкинец за дачу взятки в особо крупном размере 7 лет проведет в колонии
Как будут выплачиваться пенсии в новогодние праздники
Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина
22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя елка Белгорода
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Женщину и ребенка, которые пропали из села Тюрино Шебекинского района, нашли в реке
Белгородцы подрались из-за парковочного места
Где в Белгородском регионе оборудованы площадки для запуска новогодней пиротехники
В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком
Белгородцы в преддверии Нового года встретятся с королями оперетты
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
В белгородском молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» подвели спортивные итоги года
Более 81 миллиона рублей задолжали белгородцы, которых не выпустили из-за долгов за пределы РФ
Житель Белгорода пытался продать очки со скрытой видеокамерой
«Открытие» развивает электронную коммерцию
В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога
За смерть матери белгородка потребовала 1 миллион рублей компенсации
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Белгородских футболистов целый год будут кормить красной икрой
19-летняя белгородка угнала автомобиль у своего бойфренда
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением
Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля