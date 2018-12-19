«Открытие» развивает электронную коммерцию

19 Дек. 13:11 2018-12-19T13:11:17+03:00

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Первым шагом в развитии нового направления стал запуск платформы OPEN TRADE, позволяющей клиентам заключать сделки «в один клик» со всеми свободно-конвертируемыми валютами и с любой датой расчетов. Технологии обеспечивают высокую безопасность, так как сделки считаются подписанными аналогом собственноручной подписи.

Продукт предназначен для средних и крупных корпоративных клиентов, а также банков и финансовых институтов. Пользователи в рамках заранее согласованных лимитов и договорных отношений получают доступ к рыночной ликвидности: автоматизированное торговое ядро аккумулирует финансовые потоки с торговых площадок, межбанковского рынка и международных центров ликвидности.

- Мы планируем к концу 2019 года на 60% увеличить обороты по конверсионным операциям и операциям хеджирования финансовых рисков через электронные каналы продаж. Спрос клиентов на удобные онлайн-сервисы растет, поэтому развитие электронной коммерции является нашим приоритетным направлением, – отметил Владимир Омельченко, вице-президент, руководитель управления валютных и процентных рынков банка «Открытие».