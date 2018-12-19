2018-12-19T12:14:17+03:00
Общество

В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога

Среди взрослого населения и в детских возрастных группах за 50 неделю 2018 года зарегистрировано 6360 случаев заболевания
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога.В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога.Фото: "КП" Архив
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За 50 неделю текущего года в Белгродском регионе зарегистрировано 6360 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 41,3 на 10 тыс. населения. Регистрируемый уровень ниже эпидемического порога (76,5) на 46,1%. Заболеваемость в детских возрастных группах также ниже эпидемического порога на 33,8%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Непосредственно в Белгороде зарегистрировано 2431 случай ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 63,7 на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога (67,0) по совокупному населению на 4,9% и выше уровня прошлой недели на 14,0%.

По данным оперативного мониторинга зарегистрировано 9 случаев гриппа В.

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинопрофилактика. По состоянию на 17декабря текущего года на территории области привито 172942 ребенка и 443400 взрослых, в том числе за счет других источников финансирования привилось более 72646 человек (что составляет около 44,7% населения области).

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