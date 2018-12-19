Более 81 миллиона рублей задолжали белгородцы, которых не выпустили из-за долгов за пределы РФ

19 Дек. 14:32 2018-12-19T14:32:57+03:00

В Белгородской области за неделю 431 должник ограничен в праве на выезд

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В период с 10 по 16 декабря 2018 года в рамках информационной акции «В новый год – без долгов!», которую проводят судебные приставы, 431 белгородец ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Задолженность у таких граждан по различным категориям исполнительных производств составила более 81 млн. рублей.

В ходе акции судебные приставы в зданиях железнодорожных вокзалов областного центра, а также Валуек и Старого Оскола проинформировали всех желающих о наличии у них задолженности по исполнительным производствам, а также ответили на вопросы, входящие в компетенцию службы.

УФССП России по Белгородской области напоминает, что до 26 декабря текущего года получить информацию о наличии ограничения права на выезд за пределы страны можно по дежурному номеру телефону: 8 (4722) 31-31-70.