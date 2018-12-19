2018-12-19T10:26:27+03:00
Общество

В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR

Состоялась церемония вручения премии в области развития общественных связей RuPoR, которая традиционно проводится в рамках PR-форума «Дни PR ЦФО»
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Проект «Сила команды» занял первое место в номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа». Также проект оказался в числе еще десяти работ, рекомендованных к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без уплаты регистрационного взноса.

«Сила команды» - комплексная программа формирования и развития сильного коллектива, фундаментом которой стал коучинг. На Премию RuPoR Управление маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк представило конвергентный проект продвижения этого проекта в каналах внутренних коммуникаций, таких как ежедневный дайджест новостей, газету «Сила команды», корпоративное телевидение «Сбербанк TV» и другие каналы.

Всего в этом году для участия в конкурсе на соискание премии было подано 77 заявок из 18 городов Центрального Федерального округа. Очно в финале смогли поучаствовать авторы 38 PR-проектов из 12 городов ЦФО.

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