Белгородских футболистов целый год будут кормить красной икрой

19 Дек. 10:15 2018-12-19T15:49:55+03:00

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57 килограммов лососевой икры закупает белгородская академия футбола «Энергомаш». В течение всего года деликатес будут доставлять небольшими партиями по звонку заказчика. Все 57 килограммов красно икры будут поставляться в жестяных баночках по 140 граммов каждая.

Стоимость одного килограмма икры составит 2,8 тысячи рублей. Максимальная сумма контракта - 159 600 рублей. Икра должна быть свежей и соответствовать всем требованиям ГОСТа. Крупную поставку уже готовы сделать два частных предпринимателя. Меньшая из предложенных цен – 147 630 рублей. Икра должна быть свежей и соответствовать ГОСТу.