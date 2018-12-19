За смерть матери белгородка потребовала 1 миллион рублей компенсации
1 миллион рублей потребовала дочь в качестве возмещения морального ущерба после смерти матери. Женщина попала под велосипед и скончалась через несколько дней.
Как выяснилось в ходе разбирательств, пенсионерку на пешеходном переходе на улице Калинина в Белгороде сбил велосипедист. Женщина получила перелом основания черепа, гематомы и через несколько дней умерла в больнице. Велосипедиста осудили по статье 268 Уголовного Кодекса России.
После смерти матери, дочь обратилась в суд с просьбой взыскать миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Выплатить компенсацию ей отказали. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.