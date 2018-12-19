19-летняя белгородка угнала автомобиль у своего бойфренда

19 Дек. 09:02 2018-12-19T09:02:53+03:00

Когда ее остановили полицейские, прав у нее не оказалось, как и документов на машину

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19-летнюю автоледи остановили полицейские в Борисовском районе. Прав у нее не оказалось, как и документов на "семерку", за рулем которой она ехала. Позже выяснилось, что машина – ее друга, который никому не передавал автомобиль. Барышня также отказалась пройти медицинское освидетельствование.

По предварительным данным, как сообщают в пресс-службе УВМД по Белгородской области, владелец автомобиля рано вернулся домой, лег спать. А его подруга взяла ключи и уехала кататься на машине.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон). Кроме этого, автоледи привлекли к административной ответственность по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Любительнице покататься на чужой машине грозит до 5лет лишения свободы.