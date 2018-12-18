2018-12-18T17:13:10+03:00
Общество

Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля

Похищенная «Тойота» обнаружена и изъята сотрудниками полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Заявление о краже дорогостоящей иномарки поступило в полицию в конце ноября от представителя одной из организаций Старооскольского городского округа. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Сотрудники старооскольского сыска во взаимодействии с курскими коллегами задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний неработающий, ранее судимый житель соседнего региона.

По предварительным данным, курянин приехал в Старый Оскол целенаправленно с целью кражи автомобиля, который в последующем планировал перепродать. Злоумышленнику приглянулась «Тойота», припаркованная у подъезда жилого дома в северо-восточной части города. Подозреваемый разбил в иномарке боковое стекло и проник в салон. Мужчина сумел завести машину, каким именно способом не сообщается, и скрылся.

Автомобиль нашли в Курской области. Злоумышленник спрятал похищенную машину в арендованном гараже. Идентификационный номер на иномарке уже был перебит, регистрационные знаки также заменены. В настоящее время автомобиль изъят правоохранителями.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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